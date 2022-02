Der Krieg in der Ukraine bestimmt weiterhin die Nachrichtenlage. RTL hat daher seine am Samstag für gerade einmal eine Stunde angedachte und um neun Uhr morgens begonnene gemeinsame Sondersendung mit ntv immer wieder ausgedehnt. Wann sie genau zu Ende gehen soll, dazu gab es über den Tag verteilt also unterschiedliche Angaben: Schon mittags erklärte der Sender, die Lage werde im hektischen Nachrichtenumfeld fortlaufend neu bewertet, Änderungen wolle man sich immer vorbehalten. Und so stellte sich auch die Frage, ob man die gemeinsame Sondersendung in die Primetime verlängert. Die finale Entscheidung, wie ein Sendersprecher mitteilte, lautet nun: ntv sendet bis ein Uhr durchgehend live, RTL wird aber – wie vorgesehen – ab 20:15 Uhr auf sein übliches Primetime-Programm umsteigen und die Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" senden. Auch "7 Tage, 7 Köpfe" und "Take Me Out" bleiben somit normal im Programm.

“Die dramatische Entwicklung in der Ukraine und in der Hauptstadt Kiew bewegt die Menschen in Deutschland und uns zutiefst”, erklärt RTL News Geschäftsführer Stephan Schmitter. “Mein großer Dank gilt den rund 1500 Kolleginnen und Kollegen von RTL News, die mit ganzer journalistischer, körperlicher und technischer Kraft rund um die Uhr im Einsatz sind, um unsere Zuschauerinnen und Zuschauer umfassend zu informieren und die schrecklichen Ereignisse und ihre Auswirkungen auf die Welt einzuordnen." Seit 15 Uhr berichten Pinar Atalay, Maik Meuser und Christopher Wittich live aus dem Studio.

Auch Welt informiert seit dem Morgen monothematisch live. Der Fernsehsender von Bild berichtet in Breaking News aus den Krisenregionen. Das ZDF will neben seinen üblichen Nachrichtensendungen auch in Specials ab kurz nach 17 Uhr und ab 19:30 Uhr über die aktuelle Lage in der Ukraine informieren.



