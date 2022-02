am 27.02.2022 - 11:31 Uhr

RTL hat zuletzt immer größere Teile seines Tagesprogramms für Sondersendungen, die gemeinsam mit dem konzerneigenen Nachrichtensender ntv produziert werden, freigeräumt. Am Freitag gab es Sondersendungen zwischen 6 und 10 sowie 15 und 17:30 Uhr, am Samstag blieb RTL bereits durchgehend zwischen 9 und 20:15 Uhr live auf Sendung und stieß damit auf großes Interesse, für den heutigen Sonntag ist eine Sondersendung ebenfalls bis mindestens 20:15 Uhr angekündigt. Am Montag wird man die ganze Nacht hindurch bereits ab 0:30 Uhr bis 12 Uhr mittags sowie auch nach "Punkt 12" zwischen 15 und 17:30 Uhr gemeinsam mit ntv auf Sendung bleiben.

"Alle Kolleginnen und Kollegen stellen gerade unter Beweis, was bei RTL News möglich ist – nonstop live, eine absolute Energieleistung aller Gewerke von der Redaktion, Produktion, Studio, bis zur Regie", so Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News. "Der Krieg in Europa markiert eine Zeitenwende und verändert die globale Sicherheitsordnung. Das bewegt und verunsichert viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Diesem gestiegenen Informationsbedürfnis tragen wir Rechnung mit unabhängigem Journalismus, verlässlichen Informationen und Einschätzungen", ergänzt Sonja Schwetje, Chefredakteurin ntv.

Das reguläre Programm entfällt aufgrund der Live-Strecken dementsprechend. Dadurch verschiebt sich auch der Start des neuen Formats "Chefkoch TV", das eigentlich ab Montag um 11 Uhr im Vormittagsprogramm hätte laufen sollen und Teil des Vorhabens ist, Marken aus dem Portfolio von Gruner + Jahr auch ins Fernsehen zu bringen. Dieser Start wird nun voraussichtlich um eine Woche auf den 7. März verschoben. In "Chefkoch TV - Lecker muss nicht teuer sein" werden künftig über eine Woche hinweg vier Hobbyköchinnen und köche gegeneinander antreten. Die besondere Herausforderung ist dabei, dass sie mit einer geringen Budget-Vorgabe auskommen müssen, um zu beweisen, dass gutes Esser nicht teuer sein muss. Moderiert wird die Sendung von Alexander Herrmann, die Jury besteht aus Sarah Henke und Tarik Rose.

Update 13:39 Uhr: Wir haben die aktuellen Verlängerungen der Live-Strecken eingearbeitet und den Aufbau des Artikels verändert.