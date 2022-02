am 28.02.2022 - 10:53 Uhr

Amazon Prime Video hat gegenüber der österreichischen Tageszeitung "Kurier" bestätigt, dass die neue Staffel von "LOL: Last One Laughing" ab dem 14. April auf der Plattform zu sehen sein wird. Für Amazon ist es bereits die dritte Staffel des hochgelobten Formats, das zuletzt für einen Grimme-Preis nominiert wurde. Eine vierte Staffel von "LOL" wird es ebenfalls geben, das bestätigte Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, im November im Interview mit DWDL.de.

In der dritten Staffel wird auch Mirco Nontschew zu sehen sein. Der Comedian war Anfang Dezember 2021 überraschend und kurz nach den Dreharbeiten für die Folgen verstorben. In dem Comedy-Format soll er aber definitiv zu sehen sein. Neben Nontschew gehören auch Carolin Kebekus, Anke Engelke, Abdelkarim, Axel Stein, Christoph Maria Herbst, Hazel Brugger, Michelle Hunziker, Olaf Schubert und Palina Rojinski zum Cast.

Im Interview mit dem österreichischen "Kurier" sprach Michael Bully Herbig, der erneut als Gastgeber durch die Sendung führen wird, über die neue Staffel. Der Tod von Mirco Nontschew sei ein "unfassbar riesiger Schock" gewesen. Inzwischen seien zwar einige Wochen vergangen, es sei aber immer noch sehr emotional, wenn darüber gesprochen werde. Er selbst habe den Komiker erst durch "LOL" besser kennengelernt, so Herbig. "Er war einfach so ein lieber Kerl und so ein talentierter Entertainer. Er war ein richtiges Geschenk!"

Den verstorbenen Comedian aus dem Format herauszuschneiden, habe nie zur Debatte gestanden, so Herbig. "Wir waren uns schnell einig: Das Schlimmste, was wir jetzt tun könnten, ist, den Mirco rauszuschneiden. Das wäre ganz furchtbar für uns und für Mirco selbst. Ich glaube, er hätte das auf keinen Fall gewollt." Man habe sich Gedanken gemacht, wie man im Schnitt mit der Situation umgehe. Letztendlich sei es aber nicht kompliziert gewesen, weil alles "harmonisch, liebenswert, kollegial und freundschaftlich abgelaufen ist". Man werde die dritte Staffel Mirco Nontschew widmen, so Herbig.