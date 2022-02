© NITRO

Stattdessen will Nitro am Dienstag zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr einen anderen 007-Film zeigen. Gefallen ist die Wahl auf "James Bond 007 - Im Geheimdienst ihrer Majestät". Das ist der einzige Bond-Film, in dem George Lazenby die Hauptrolle übernommen hat. Er ersetzt damit Sean Connery, der in "Liebesgrüße aus Moskau" den Geheimagenten verkörpert.

Nitro strahlt immer wieder die Filme der Bond-Reihe aus. Erst in der vergangenen Woche startete man erstmals in 2022 mit der Ausstrahlung, "James Bond 007 jagt Dr. No" sorgte da für gute 2,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein. "Liebesgrüße aus Moskau" war zuletzt vor rund zwei Wochen bei Vox zu sehen, am späten Donnerstagabend erreichte der Sender damit 7,3 Prozent Marktanteil. Nitro hat für die kommenden Wochen auch die Ausstrahlung der Bond-Filme "Goldfinger", "Feuerball" und "Man lebt nur zweimal" angekündigt.