Es sei ein schwer fallender Abschied, erklärte Fernsehmacher Wolfgang Link am Montagnachmittag in einer auf LinkedIn veröffentlichten Meldung. Link, der 2013 die inzwischen mit der Warner Bros. International TV Production GmbH verschmolzene UME GmbH gegründet hatte, scheidet zum Ende des Monats Februar aus der Geschäftsführung von WBITVP aus. "Es waren acht gute und erfolgreiche Jahre mit tollen Menschen, schönen Projekten und immer wieder viel Spaß", erklärte Link. Nach der Ende 2020 erfolgten Verschmelzung der UME mit der WBITVP wurde Wolfgang Link als "Head of Comedy & Alternative Content" in diese aufgenommen.

Die UME stand einst für Produktionen wie "Rabenmütter" (Sat.1), "Danke, Deutschland" (ZDF), die Handwerker-Sendung "Passt, wackelt und hat Luft", "Domian Live" (WDR) oder diverse Formate mit Christian Rach. Sie produzierte auch mehrere Comedyprogramme mit Markus Barth, Maxi Gstettenbauer, Sebastian Pufpaff und anderen.

Link erklärte zum Abschied: "Mein Dank gilt dem kompletten Warner-Team - namentlich besonders René Jamm und Matthias Lindenberger für ihre Unterstützung, ihr Vertrauen und ihren Teamgeist."