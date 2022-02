am 28.02.2022 - 15:36 Uhr

Der Sonntagabend bei Kabel Eins ist bald wieder fest in der Hand von LKW-Fahrerinnen. Der Sender hat nun nämlich die neue Staffel von "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" angekündigt. Insgesamt acht neue Ausgaben wird man ab dem 20. März ausstrahlen. Unterbrochen wird die Ausstrahlung der neuen Staffel rund um Ostern sowie am 1. Mai durch ein Feiertagsprogramm.

In dem von Story House produzierten Format begleitet Kabel Eins LKW-Fahrerinnen bei ihrer Arbeit. Ableger wie "Bus Babes" und "Trecker Babes" waren keine Erfolge für den Sender, das Original holte aber lange gute Quoten. Zuletzt ging das Interesse an dem Format allerdings zurück. Mit 4,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lagen die "Trucker Babes" bei ihrer letzten Ausstrahlung im Oktober 2021 auf einem sehr überschaubaren Niveau. Auch einige Ausgaben im Sommer des gleichen Jahres liefen nur etwas besser.