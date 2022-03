Das sogenannte grüne Produzieren ist in der Branche in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden, nun verstärkt sich auch die RTL-Group-Tochter We Are Era in diesem Bereich. Mit Leska Bartmann und Maximilian Peiser hat man zwei Mitarbeitende an der MFG Baden-Württemberg zu Green Consultants ausbilden lassen. Sie zeichnen fortan verantwortlich für die Beratung von Sendern, Marken und NGOs bei der Entwicklung und Umsetzung von grünen Produktionen mit dem Ziel, den Energie- und Ressourcenverbrauch bei gleichbleibender Produktionsqualität zu senken.

We Are Era hat in der Vergangenheit bereits das Instagram-Format "Ozon" für Funk produziert, das habe bereits inhaltlich und technisch im Zeichen der Nachhaltigkeit gestanden, heißt es vom Unternehmen. Seit 2017 ist das Unternehmen zudem Mitglied des Arbeitskreises "Green Shooting", in dem Vertreterinnen und Vertreter von Sendern, Produktionsunternehmen, VoD-Diensten und Filmförderern erstmals einheitliche ökologische Mindeststandards für nachhaltige Produktionen entwickelt haben. Gemeinsam mit anderen Medienunternehmen hat sich We Are Era zur Einhaltung dieser Standards selbst verpflichtet (DWDL.de berichtete).

Um die selbstgesteckten Ziele einzuhalten und zu dokumentieren, werden Leska Bartmann, Head of Production, und Maximilian Peiser, Head Line Producer, Produktionskunden künftig als Green Consultants zur Seite stehen. "Als Produzent:innen ist es unser Anspruch, nicht nur Formate und Märkte, sondern auch unsere eigene Expertise konsequent weiterzuentwickeln. Wir denken für unsere Partner:innen voraus: Dabei geht es nicht nur um zeitgemäßes Storytelling, sondern auch um die richtigen Antworten rund um zukunftsorientierte Produktionsweisen", sagt Leska Bartmann.

"Um nachhaltiger zu produzieren, bedarf es eines klaren Commitments aller Beteiligten", ergänzt Maximilian Peiser. "Uns liegt am Herzen, alle Gewerke einer Produktion für das Thema zu sensibilisieren. Damit wir alle gemeinsam unseren Beitrag zum Schutz von Umweltressourcen leisten, gilt es, Nachhaltigkeit ganzheitlich zu denken und uns zur Einhaltung der festgelegten Standards zu verpflichten. Egal ob im Vorfeld, während oder nach einem Dreh und egal ob Short-Form-TikTok-Format oder mehrteilige TV-Doku".