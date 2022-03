RTLzwei zeigt am 22. und 29. März jeweils um 20:15 Uhr das neue Format "Prominent und Pflegekraft". Ex-Profiboxer Axel Schulz, Schauspielerin Janine Kunze, TV-Sternchen Kader Loth, Reality-Teilnehmer Calvin Kleinen, Moderatorin Aleksandra Bechtel und Influencerin Melissa Damilia stellen sich darin der Herausforderung, für einige Tage als Aushilfe in der Pflege von Seniorinnen und Senioren in Pflegeheimen zu arbeiten.

Vorerfahrung bringt dabei nur eine mit: Janine Kunze ist gelernte Krankenschwester. Alle anderen begeben sich auf neues Terrain und gehen die Aufgabe dabei ganz unterschiedlich an. Calvin Kleinen etwa nimmt sich eine "Party im Altenheim" vor und überrascht die Bewohnerinnen und Bewohner mit einer Musikeinlage, andere wie Melissa Damilia gehen die Sache vorsichtiger an, bei Aleksandra Bechtel fließen nach einer rührenden Begegnung am ersten Tag Tränen.

Die Sendung wird von Good Times produziert und erinnert ein wenig an die "Herzblut-Aufgabe", die im vergangenen Jahr in Sat.1 zu sehen war. Darin arbeiteten mehrere Prominente für einige Zeit als Aushilfe in der Pflege in Krankenhäusern. Nach einem anfänglichen großen Erfolg fielen die Quoten nach kurzer Zeit allerdings klar unter den Senderschnitt. Das Sat.1-Format wurde mit Rainer Laux Productions ebenfalls von einer Banijay-Tochter produziert.