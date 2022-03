Tom Kühn hat die Produktionsfirma i&u TV verlassen und verstärkt ab sofort das Team von Endemol Shine Germany-Executive Director Sven Steffensmeier als Executive Producer. Bei i&u war er zuletzt für die Realisation von "Klein gegen Groß" und damit einer der erfolgreichsten Samstagabendshows der ARD verantwortlich. Neben der Produktion und Mitarbeit an einer Vielzahl weiterer Shows für ARD, ZDF, SAT1 und RTL verantworte er außerdem als Journalist, Autor und Realisator weit über 100 Beiträge für "Stern TV" und produzierte Reportagen für Vox sowie das ZDF.

Das Team rund um Steffensmeier verantwortet vor allem Formate aus dem Koch-Bereich, darunter "Kitchen Impossible", "Mälzer und Henssler liefern ab", "Master of Sweets", "Kühlschrank öffne dich!" und "Ready to beef!", aber auch "Hot oder Schrott". Tom Kühn sagt zu seinem Wechsel: "Nach über 18 vielseitigen und erlebnisreichen Jahren bei der i&u TV Produktion GmbH freue ich mich nun sehr auf die spannenden Herausforderungen, Projekte und Formate bei Endemol Shine und auf die Zusammenarbeit mit und in einem neuen starken Team."

Sven Steffensmeier: "Tom Kühn ist mit seiner großen Show-Expertise für Primetime-Formate, seiner Leidenschaft für erstklassiges Bewegtbild und seinem fachlichen Know How eine starke Ergänzung für unser Team. Ich freue mich, ihn an Bord zu haben." Fabian Tobias, Managing Director Endemol Shine Germany: "Tom hat nicht nur maßgeblich zu dem langjährigen Erfolg von 'Klein gegen Groß' beigetragen, sondern bringt auch eine große journalistische Factual Expertise mit. Wir heißen ihn herzlich willkommen in der Endemol Shine Familie und freuen uns auf eine bereichernde Zusammenarbeit."