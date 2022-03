am 02.03.2022 - 09:00 Uhr

Der IPTV-Anbieter waipu.tv wird künftig auch die vier Pay-TV-Sender von RTL Deutschland in sein Portfolio aufnehmen. Wie beide Unternehmen mitteilten, sind RTL Crime, RTL Passion, RTL Living und Geo Television ab sofort in HD-Qualität fester Bestandteil des Pakets "Perfect Plus". Abonnentinnen und Abonnenten erhalten die vier Kanäle ohne Aufpreis dazu.

"Die Pay-TV-Kanäle der RTL-Gruppe erweitern unser HD-Angebot auf nun 160 hochauflösende Programme. Damit bieten wir mehr hochwertige Inhalte als jeder herkömmliche TV-Kabelanschluss", so Markus Härtenstein, Vorstand bei der Exaring AG, dem Betreiber von waipu.tv. Die Vereinbarung umfasst darüber hinaus auch Catch-up-Inhalte. Schon seit dem Start von waipu.tv stehen außerdem alle Free-TV-Sender von RTL Deutschland zur Verfügung.

Andre Pahl, Bereichsleiter Programmverbreitung bei RTL Deutschland, sagte, waipu.tv sei "ein wichtigen Partner, um jetzt auch unsere attraktiven Pay-TV-Kanäle mit ihren hochwertigen Programmen einem breiten Publikum einfach zugänglich zu machen".