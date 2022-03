© w&v

Während die gedruckte "w&v" künftig also weniger als bislang präsent sein wird, will die Ebner Group im Digitalbereich investieren. Die Webseite von "w&v" soll demnach ein "Content-Hub" mit zwölf Kernthemen werden. Darüber hinaus wird es ein digitales Monatsmagazin geben, das unter dem Titel "w&v Executive Briefing" erscheinen wird. Los geht’s ab März, dann erhalten alle Abonnentinnen und Abonnenten die digitale Monatsausgabe. Angekündigt sind multimedial aufbereitete Geschichten, zum Start geht es um Social Commerce.

Ab April will man die Leserinnen und Leser zudem mit einem neu aufgesetzten Newsletter-Programm versorgen. In "w&v Diagnostics" will man künftig dienstags und donnerstags eine "punktuelle Marketing Clinic mit Analysen, Kennzahlen und Daten" liefern, darüber hinaus gibt’s weitere Newsletter zu Marketingthemen. Und dann hat man auch angekündigt, die "w&v Akademie" um ein On-Demand-Weiterbildungsangebot ergänzen zu wollen.

"Wir sind überzeugt, mit diesem überarbeiteten digitalen Produktmix genau die Bedürfnisse der Marketingbranche an Know-how, Inspiration und Weiterbildung zu treffen. Als Digital First Media Player bieten wir mit dem neuen Portfolio deutlich mehr Content, aber viel wichtiger, deutlich mehr Mehrwert als bisher", sagt Co-Chefredakteurin Verena Gründel. Und ihr Chefredakteurs-Kollege Rolf Schröter ergänzt: "Die w&v wird zum Coach für Marketing-Profis. Wir liefern an allen medialen Touchpoints das, was unsere Member wirklich brauchen – sowohl in Form von Information als auch Vernetzung und Improvement. Wir unterstützen unsere Community mit einem umfassenden Angebot, besser zu werden."