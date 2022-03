Simon Beeck heuert bei RTL an und moderiert dort ab dem 9. März "Guten Morgen Deutschland", das hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt. Martin Gradl, Chefredakteur Magazine RTL News, sagt dazu: "Simon gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Radiomoderatoren Deutschlands und hat auch bereits vor der Kamera umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Wir freuen uns daher sehr, dass er mit seiner lockeren und zugleich souveränen Art in Zukunft unser Publikum durch den frühen Morgen begleiten wird."

Beeck ist vor allem bei 1Live zu hören und moderiert dort die Frühschiene. Aber auch im Fernsehen hat er bereits Erfahrungen, seit 2012 stand er immer mal wieder als Moderator vor der Kamera. Er moderierte neben der "1Live Krone" auch eine Jubiläumsausgabe von "Geld oder Liebe" und die Sat.1-Sendung "Dinner Party". Seit vier Jahren ist er nun außerdem schon die Off-Stimme der RTLzwei-Realityshow "Love Island".

Simon Beeck selbst sagt zu seinem neuen Job: "Mein bisheriges Moderationsleben fand zwischen politischen Sondersendungen mit Olaf Scholz und den bunten Abendkleidern von Sylvie Meis statt. Eine gewisse Bandbreite ist also vorhanden. Ich freue mich daher sehr auf die RTL-Familie, das neue Team und auf alles, was noch kommt!"

Erst am Dienstag wurde bekannt, dass Wolfram Kons künftig nicht mehr am RTL-Morgen zu sehen sein wird. Nach 31 Jahren hört er damit auf (DWDL.de berichtete). RTL arbeitet aktuell an einer umfassenden Neuaufstellung seiner Frühschiene: Bald wird "Guten Morgen Deutschland" der Vergangenheit angehören, stattdessen zeigt man "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8". Mit seinen News zum Krieg in der Ukraine-Krieg holt RTL in diesen Tagen deutlich bessere Quoten als sonst mit "Guten Morgen Deutschland".