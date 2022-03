Wie geplant wird RTL am Donnerstagabend in der Primetime eine Spezial-Ausgabe von "Stern TV" zeigen - aus aktuellem Anlass ist der Schwerpunkt jedoch ein anderer als zunächst angekündigt, wie aus einer Programmänderung hervorgeht.

Ursprünglich war eine Sendung mit dem Untertitel "Das Live-Experiment: Wie entscheiden Sie?" geplant, in der das Publikum als Richter über die Tat einer Ärztin urteilen sollte, die wegen Totschlags vor Gericht steht (DWDL.de berichtete). Stattdessen hört das "Stern TV Spezial" nun auf den Titel "Ukraine-Krise - Wie sicher ist Deutschland?". Die Moderation übernimmt wie geplant Steffen Hallaschka.

In der nun geplanten Ukraine-Sendung werden Reporterinnen und Rporter aus den ukrainischen Grenzgebieten und aus der Ukraine selbst berichten. Außerdem geht es in der Sondersendung um die unmittelbaren Auswirkungen auf Deutschland. "Werden Gas, Benzin und Diesel jetzt teurer? Wie ist es um die Sicherheit in Deutschland bestellt?", so die Fragen, um die es geht. Zudem soll Steffen Hallaschka "dem wachsenden Unsicherheitsgefühl auch hierzulande auf den Grund" gehen, wie es heißt.

Ausgestrahlt wird das "Stern TV Spezial" am Donnerstag zwischen 20:30 Uhr und Mitternacht, unterbrochen durch eine 20-minütige Ausgabe von "RTL Direkt". Zu Beginn des Abends zeigt RTL, wie übrigens auch am Mittwochabend, ein viertelstündiges "RTL aktuell Spezial" zum Ukraine-Krieg.