In den 90ern gehörte "Beverly Hills, 90210" weltweit zu den erfolgreichsten Jugendserien, seither gab es diverse Ableger und Neuauflagen. Zuletzt feierte 2019 bei Fox "BH90210" seine Premiere, eine sechsteilige Miniserie, für die noch einmal der Cast der Original-Serie gewonnen werden konnte. Mit dabei sind also Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green und Tori Spelling.

Sie spielen sich darin selbst. Los geht's nämlich, dass sie sich innerhalb der fiktionalen Serie nach 19 Jahren bei einer Fan-Convention wieder treffen. Dort kommen alte Gefühle, längst vergessene Feind- und alte Liebschaften wieder hoch. Am Ende schlägt Tori vor, ein Reboot der Serie zu starten, was den Handlungsrahmen für die sechs Folgen setzt. Der Erfolg der Neuauflage war allerdings begrenzt, über die kurze Staffel hinaus gab es keine Fortsetzung.

In Deutschland war die Serie bislang zahlenden Kunden von RTL+ vorbehalten. Auf dem kleinen Sender VoxUp kommt sie nun aber noch ins Free-TV: Zu sehen gibt's am 27. März sowie am 4. April jeweils sonntags ab 20:15 Uhr drei Folgen am Stück.