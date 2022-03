Nach "TGIF" stellt Streamingdienst DAZN nun auch "BAM" ein. Ein Sendersprecher bestätigte gegenüber DWDL.de, dass schon in der kommenden Woche keine Ausgabe des Rückblicks auf das Wochenende geplant sei. Seit dem Start dieser Bundesliga-Spielzeit stand montags immer eine Rückbetrachung des Spieltags auf der Plattform bereit – zuletzt präsentiert vom Duo Tobias Wahnschaffe und Miriam Sinno.

Inhaltlich war "BAM", das für "Bundesliga am Montag" steht, nach dem Start des neuen Sonntagabend-Formats "Bundesliga – Der Spieltag" mit Elmar Paulke und Gästen womöglich gar nicht mehr nötig. Denn die Paulke-Sendung blickte früher und auch länger auf die zurückliegenden Bundesliga-Matches zurück.

Somit steht aber fest: Keine der DAZN-Eigenproduktionen, die der Dienst zurückliegenden Sommer an den Start gebracht hat, überlebte auch nur die erste Saison. Bereits im Januar hatte sich DAZN von "TGIF" (kurz vor "Thank God it's Friday) getrennt. Noch schneller, nämlich bereits nach wenigen Folgen, wurde die Samstagnachmittag-Live-Sendung "Tippitaka" gecancelt. Geblieben ist die im Herbst gestartete Analyse-Show "Decoded", in der einzelne Spieler genau unter die Lupe genommen werden. Frische Folgen gibt es in aller Regel im zweiwöchentlichen Rhythmus.