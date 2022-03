Ein Stück weit für den Gaming-Bereich öffnen will sich der Streamingdienst Netflix. Ein erstes Bild davon wird man sich bereits ab April machen können. Am 1. April soll die interaktive Sendung "Trivia Quest" beim Streamingdienst starten. Dabei soll es sich um ein Hybrid-Format mit seriellen, aber auch aus dem Gaming-Bereich bekannten Elementen handeln. Grundsätzlich geht es bei "Trivia Quest" um das Beantworten von Quizfragen. "Trivia Quest" ist angelehnt an die App "Trivia Crack", in der sich Nutzende gegenseitig zum Quizduell herausfordern können.

Unklar bleibt, ob Netflix "Trivia Quest" jeweils komplett synchronisiert, mit deutschen Untertiteln ausstrahlt oder lediglich in englischer Sprache zur Verfügung stellen will. Dass es Netflix mit dem Bereich Gaming durchaus ernst meint, zeigt auch folgender Schritt: Für eine zweistellige Millionensumme hat das Unternehmen Next Games gekauft. Next Games ist unter anderem für seine Lizenz-Spiele bekannt, darunter "Stranger Things und "The Walking Dead". Mike Verdu, Chef von Netflix' Gaming-Sparte, erklärte, man wolle gemeinsam ein Portfolio an Weltklasse-Spielen aufbauen – und stehe dabei noch ganz am Anfang.