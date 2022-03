Der Krieg Russlands gegen die Ukraine bleibt weiterhin das alles bestimmende Thema dieser Tage und führt daher auch in den kommenden Tagen zu diversen Programmänderungen. Nachdem ARD und ZDF bereits entschieden hatten, ihr gemeinsames "Morgenmagazin" erneut auch am Wochenende zu zeigen. Auch am Abend setzt man auf einen ähnlichen Ablauf wie in der vergangenen Woche.

Im Anschluss an die "heute"-Nachrichten begrüßt Antje Pieper die Zuschauerinnen und Zuschauer um 19:15 Uhr zu einem weitere "ZDF spezial" zu "Krieg in Europa – Russischer Angriff auf die Ukraine", ab 19:25 Uhr folgt dann zunächst eine 30-minütige Ausgabe von "Berlin direkt" mit Theo Koll, eher ab 19:55 Uhr das "ZDF Spezial" noch die Zeit bis zum Primetime-Film füllt. Nach dem "heute-journal" schließt sich dann erneut eine Sonderausgabe des Talks "Maybrit Illner" an, der sich dann wieder teilweise mit "Anne Will" im Ersten überschneiden dürfte.

Auch RTL hat für die nächsten Tage Programmänderungen bekannt gegeben: Am Samstag und Sonntag wird man wieder gemeinsam in einer gemeinsamen Sendung mit dem konzerneigenen Nachrichtensender ntv ab 6 Uhr morgens bis in den Nachmittag hinein berichten. Nach aktuellem Stand läuft die Sendung am Samstag bis 16:45 Uhr, ehe mit "Explosiv - Weekend" das Regelprogramm beginnt. Um 20:15 Uhr schiebt man noch ein 15-minütiges "RTL aktuell Spezial" ein. Am Sonntag läuft die Sondersendung bis 16:20 Uhr, ehe dann "Vermisst" beginnt.

Auch in der kommenden Woche wird man den Morgen nicht mit "Guten Morgen Deutschland", sondern weiterhin ab 6 Uhr mit der gemeinsamen Live-Sendung mit ntv bestreiten. Anders als zuletzt wird diese dann allerdings schon um 11 Uhr enden, dann soll das neue Format "Chefkoch TV - Lecker muss nicht teuer sein" starten. Ursprünglich war der Start schon für diese Woche geplant, dann aber zugunsten der aktuellen Berichterstattung noch einmal verschoben worden. Nachmittags hängt man dafür an "Punkt 12" noch eine weitere Stunde dran, die Sendung läuft dann also von 12 bis 16 Uhr, die Sendung "Ich klick das hin! Die Tutorial Tester" entfällt dementsprechend die gesamte kommende Woche. "Die Retourenprofis" sollen um 16 Uhr dann regulär zu sehen sein, ehe sich um 17 Uhr noch ein 30-minütiges "RTL aktuell Spezial" anschließt.