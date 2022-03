Die momentane Lage in der Ukraine, die von Russland angegriffen wird, beschäftigt auch die Kinder in Deutschland. So habe die Redaktion der Kindernachrichten "logo!" hunderte Zuschriften von (sehr) jungen Menschen erhalten. Das Informationsbedürfnis und Interesse an den ZDF-Kindernachrichten sei dieser Tage also sehr hoch, heißt es in einer Mitteilung. Drängende Fragen der Kleinen seien etwa welche nach einem eventuellen dritten Weltkrieg oder wie vom russischen Angriff Betroffenen in der Ukraine geholfen werden könne.

Für Samstag, 5. März, hat "logo!" nun eine entsprechende Sondersendung zur Lage in der Ukraine vorbereitet. Antworten auf viele Fragen sollen Drehbeiträge, Erklärvideos, aber auch Statements von Michael Roth (Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt) geben. Der KiKA zeigt die Sendung am Samstag um 19:50 Uhr im linearen Programm, in der ZDF Mediathek wird sie zudem zum Abruf bereit stehen.



Infos zum Thema zusammengestellt hat die Redaktion der Kindernachrichten obendrein auf ihrem Instagram-Kanal und auf der Internetseite von "logo!". Die Kindernachrichten "Logo" gibt es bereits seit 1989 durchgehend. Erstmals liefen sie in einer mehrmonatigen Probephase sogar schon ein Jahr zuvor.