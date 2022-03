am 07.03.2022 - 12:36 Uhr

2018 wuchs das Portfolio an Produktionsfirmen unter dem Dach der Studio Hamburg-Gruppe um B.Vision Media an. Die Tochterfirma von Riverside Entertainment und DocLights wurde von Carina Teutenberg geführt, die im Herbst 2019 allerdings ihren Abschied angekündigt hatte. Seither wurde die Geschäftsführung bereits zusätzlich in der Hand von Riverside-Chef Peter Schönrock. Nun wird B.Vision Media als eigenständiges Unternehmen wieder aufgelöst und auf Riverside Entertainment verschmolzen, das somit künftig auch "journalistische Unterhaltung" anbietet.

© Riverside / Marco J. Drews Stephan Neumann wird zusätzlicher Geschäftsführer von Riverside Entertainment

Christian Löwendorf, der als Executive Director für das gesamte Programm in Hamburg verantwortlich zeichnet.

Peter Schönrock: "Die Riverside Entertainment blickt auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Daher ist es ein konsequenter Schritt, dass Stephan Neumann nun auch in die Geschäftsführung aufsteigt - hat er doch maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Ich sehe in ihm den optimalen Partner, unsere Programmmarke - weiterhin eng im Schulterschluss mit Christian Löwendorf - auszubauen und für die Herausforderungen der Zukunft optimal aufzustellen." Stephan Neumann sagt: "Ich bedanke mich bei dem Vorsitzenden Geschäftsführer der Studio Hamburg Production Group Michael Lehmann und bei Peter Schönrock für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Auf die neue Herausforderung, in dieser verantwortungsvollen Position für die Riverside künftig die Weichen zu stellen, freue ich mich sehr."

Stephan Neumann startete seine Karriere beim ZDF in der Show-Redaktion und wechselte 2005 auf Produzentenseite, zunächst zu First Entertainment und später Bavaria Entertainment. Dort verantwortete er Shows wie "Dei große Show der Naturwunder" oder "Star Biathlon", daneben bildeten Musikshows wie die "Hitrekorde" bei RTLzwei oder "Forme Eins" bei Nitro einen Schwerpunkt. Ab 2018 entwickelte und produzierte Stephan Neumann als Executive Producer Formate für die Pro TV Produktion, darüber hinaus arbeitete er frei für die Prime Productions und den WDR. Für Riverside Entertainment hat er u.a. den letztjährigen Deutschen Fernsehpreis produziert.

Zu den aktuellen Projekten von Riverside Entertainment gehören "Der Quiz-Champion", "Gipfel der Quizgiganten", "Limbus - Zur Hölle mit Tahnee" und "Stimmt's? Das Wahrheit oder Lüge-Quiz".