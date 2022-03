Sky hat am Montag eine kurzfristige Verschiebung des Starts der Serie "The Rising" bekannt gegeben. Die erste von acht Folgen wird nicht wie geplant am kommenden Freitag zu sehen sein, sondern erst am 27. Mai. Auf Sky Atlantic gibt's dann immer freitags Doppelfolgen zu sehen, via Sky Q und Sky Ticket stehen alle Episoden aber auch auf einen Schlag zur Verfügung.

Als Grund für die Verschiebung in Deutschland nennt Sky eine Verzögerung in Großbritannien: Das dortige Sky UK hat den Start auf den 22. April verschoben. Dass man hierzulande noch über einen Monat länger warten muss, hängt mit dem zu diesem Zeitpunkt bereits recht voll gepackten Serienprogramm bei Sky zusammen. "The Rising" ist nach "The Third Day" die zweite Serie, die komplett im Haus von Sky produziert wurde. Es ist ein achtteiliges Remake der belgischen Serie "Zimmer 108".



Darum geht's in der Serie: Nach einer Party taucht Neve Kelly (Clara Rugaard) aus einem See auf. Verwirrt macht sie sich auf den Weg nach Hause. Unterdessen sind Freunde und die Familie bereits auf der Suche nach ihr. Erschrocken erkennt Neve, dass niemand sie sehen kann und entdeckt, dass sie tot ist und offenbar ermordet wurde. Wütend und entschlossen begibt sie sich auf die Suche nach dem Täter. Dabei stößt sie auf tief vergrabene Geheimnisse und ist gezwungen, alles über ihr Leben und die Menschen, die ihr wichtig waren, neu zu überdenken. Im Bewusstsein, nichts zu verlieren außer Zeit, drängt Neve auf die Wahrheit – auch wenn sie noch so schmerzt.