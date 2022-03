Jan Böhmermann hat sich mit dem Coronavirus infiziert, doch einen Ausfall seiner Satireshow müssen Fans offensichtlich nicht fürchten. "Das 'ZDF Magazin Royale' findet statt", erklärte eine ZDF-Sprecherin am Montag auf DWDL.de-Nachfrage. In welcher Form die Aufzeichnung über die Bühne gehen wird, ist jedoch nicht bekannt.

Böhmermann hatte seine Corona-Infektion in seinem Spotify-Podcast "Fest & Flauschig" bekanntgegeben, den er seit vielen Jahren zusammen mit Olli Schulz betreibt. Noch am vergangenen Donnerstag, als er seine ZDF-Sendung aufzeichnete, habe er "vier Tests gemacht", die alle negativ gewesen seien, so Böhmermann. Am nächsten Morgen habe er Kopfschmerzen gehabt und sich erneut getestet. "Da war er, der kleine Schlawinerstrich", scherzte der Moderator. "Zwei Jahre habe ich auf ihn gewartet, jetzt ist er da."

Aktuell leide er an Kopfschmerzen und habe glasige Augen, berichtete Jan Böhmermann in seinem Podcast und erklärte, er sei geimpft, geboostert und habe alle Podcasts des Virologen Christian Drosten gehört.

Zuletzt Sendung zum Ukraine-Krieg

In der vergangenen Woche hatte sich Böhmermann im "ZDF Magazin Royale" mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt. "Ich kann verstehen, wenn jemand zurzeit keine Lust hat auf Humor", sagte er und sprach auch über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der einst den gleichen Beruf hatte wie Böhmermann: "Ein Clown muss jetzt sein Land verteidigen und die Demokratie und die Freiheit in Europa am besten gleich mit."