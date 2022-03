RTL und Produktionsfirma UFA Serial Drama spinnen in den kommenden Wochen das Beziehungsdrama zwischen den Figuren Paul (Niklas Osterloh) und Emily (Anne Menden) in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" weiter. Schon seit Wochen wird deren Krise erzählt, die dadurch entstand, dass Paul seine Ehefrau bei einem Auslandsaufenthalt mit Gina betrogen hat. Nun kommt jene Gina erstmals in den Kolle-Kiez – und das mit einer "süßen Überraschung"…

Gespielt wird die neue Figur, die in Folge 7474, die RTL am 22. März sendet, auftaucht, von Ina Hinz. "Über die Theaterwerkstatt meiner Schule kam ich zum Schauspiel. 2012 stand ich dann erstmals vor der Kamera, das war ein Riesenschritt für mich. Dann habe ich einige Episodenhauptrollen vorwiegend in TV-Filmen und Krimiserien für das öffentlich-rechtliche Fernsehen gedreht", sagt das neue "GZSZ"-Ensemblemitglied.

Das bei RTL vor "GZSZ" laufende "Alles was zählt" bekommt ebenfalls Cast-Nachwuchs. Der einst schon in der kurzlebigen RTL-Daily "Freundinnen" mitwirkende Bastian Semm spielt ab Mitte März den Geschäftsmann Casper Seitz. In den kommenden Episoden der ebenfalls von UFA Serial Drama umgesetzten Produktion soll er besonders Isabelle (gespielt von Ania Niedieck) "gefährlich nah" kommen, wie RTL mitteilte. Seine Figur wird zunächst zweiter Geschäftsführer des "Prunkwerk". Was er wirklich "im Schilde führt", wollen die "Alles was zählt"-Autoren im Frühjahr erzählen.