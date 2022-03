Vier Jahre nachdem der internationale Streamingdienst des amerikanischen Medienhauses Lionsgate zunächst als Zusatz-Channel von Prime Video in Deutschland gestartet ist, will Starzplay in Deutschland expandieren. Technisch ist das in den vergangenen Jahren mit der Verfügbarkeit über Magenta TV, Apple TV und Rakuten TV sowie einer eigenständigen App geschehen, jetzt kommt die erste deutsche Auftragsproduktion hinzu, nachdem man international schon in Frankreich, Spanien und Lateinamerika lokale Produktionen in Auftrag gegeben hat.

© Starzplay Superna Kalle

"Nachts im Paradies" ist die Verfilmung eines gleichnamigen Noir Comic von Frank Schmolke, in der Jürgen Vogel als Taxifahrer Vincent und Lea Drinda als seine 18-jährige Tochter Anna die beiden Hauptrollen übernehmen. Während Vincent schon damit kämpft, dass sein Beruf langsam ausstirbt, will seine jetzt erwachsene Tochter nichts mehr mit ihm zu tun haben. Apokalyptische Ereignisse einer schicksalhaften Oktoberfestnacht führen laut Starzplay-Angaben zur Serie dazu, dass sich ihre Wege wieder kreuzen: "Wie weit sind sie bereit zu gehen, während die Welt aus den Fugen gerät?"

© Windlight Pictures Moritz Polter

Wann die Serie bei Starzplay zu sehen sein wird, ist noch unklar. Mutmaßlich 2023. Der Streamingdienst ist inzwischen in mehr als 60 Ländern der Welt aktiv, transportiert einerseits Starz-Originals vom Schwester-PayTV-Network in den USA sowie je nach Land unterschiedlich Lizenzware und brachte so beispielsweise die preisgekrönte BBC-Serie "Killing Eve" nach Deutschland. In 13 Ländern ist Starzplay auch als eigenständiger Streamingdienst verfügbar.