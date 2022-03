Eigentlich sollte die ehemalige Moderatorin von "Extra" (RTL), Birgit Schrowange, ihren ersten Einsatz in Sat.1 in dieser Woche geben. Doch die Dreharbeiten für ihr Format "Birgits starke Frauen" mussten einige Zeit ruhen, wie Sat.1 vor etwa drei Wochen bekanntgab. Schrowange hatte sich im Februar mit dem Coronavirus infiziert und konnte entsprechend nicht arbeiten. Nun ist ein neuer Sendetermin für die Premierenfolge des Schrowange-Formats gefunden: "Birgits starke Frauen" wird am 28. März zu sehen sein, erwartungsgemäß bleibt es also beim Montag als Ausstrahlungstag für die Produktion von south&browse.

Im kommenden 20:15-Uhr-Format trifft Schrowange, wie es der Titel vermuten lässt, auf starke Frauen. Etwa die 49 Jahre alte Friseurin Concetta, die eine schwere Krankheit überstanden hat und weiß, was es bedeutet, auf Hilfe anderer angewiesen zu sein. Inzwischen schneidet sie Obdachlosen kostenlos die Haare. Oder die an Multipler Sklerose erkrankte Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die "ihr Amt mit großem Einsatz und viel Kraft" erfülle.

Wie schon für diese Woche geplant, wird direkt nach der Premierenfolge von "Birgits starke Frauen" ein weiteres Format mit der langjährigen RTL-Moderatorin in Sat.1 ausgestrahlt. Am 28. März schließt sich um 22:15 Uhr die Dokumentation "Ich, Birgit Schrowange!" an, in der erzählt wird, wie Schrowange "vieler Widerstände und Widersacher" zum Trotz zu einer starken Frau geworden sei. Enthalten sind nach Sat.1-Angaben exklusive Einblicke in ihren Alltag und ihr "bewegtes Leben".

Mit Birgit Schrowange ist seitens Sat.1 zudem noch ein Familien-Geschichten erzählendes Format aus dem Hause Constantin Entertainment geplant: Ein Sendetermin für "Wir werden mehr" steht aber noch nicht fest. Auch an einer weiteren Reportage-Reihe wird gearbeitet.