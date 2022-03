Neuer Name, neues Konzept, quasi also eine neue Show: RTL setzt "5 gegen Jauch" im Frühjahr als "Jauch gegen…" fort und probiert dabei auch einen neuen Sendeplatz. "5 gegen Jauch" war immer am Wochenende zu sehen. Zuletzt samstags, zuvor aber auch schon freitags. "Jauch gegen Sigl", die erste Ausgabe des umkrempelten Formats, wird nun am Montagabend ausgestrahlt. RTL zeigt die Aufzeichnung, in der Günther Jauch gegen den "Bergdoktor"-Darsteller Hans Sigl antritt, am 4. April zur besten Sendezeit. Insgesamt dauert die Ausstrahlung knapp drei Stunden – sie wird um 22:15 Uhr aber für 20 Minuten unterbrochen und macht hier Platz für die Nachrichten von "RTL Direkt".

Moderiert wird "Jauch gegen Sigl" von Oliver Pocher. Er führte auch zuletzt durch "5 gegen Jauch". Hans Sigl geht nicht alleine ins Duell mit dem bekannten Quizmaster. Er bringt auch vier selbst ausgewählte Vertraute mit. Gespielt wird um Geld für das Studiopublikum. Es geht um 50.000 Euro. Eine Hälfte des Publikums sitzt auf Jauchs Seite, die andere auf der von Sigl. In mehreren Runden werden Punkte erspielt, diese Punkte können dann im Finale gesetzt werden. Darin kann sich das Blatt nochmals wenden, abgerechnet werde erst nach der letzten Frage, heißt es seitens RTL. Die erste "Jauch gegen..."-Staffel wird in dieser Woche produziert, zwei Episoden sollen entstehen. Produktionsfirma ist i&u.



Zudem kehrt Mitte April Mario Barth ins RTL-Programm zurück. Eine Woche nach dem Finale der laufenden "Bachelor"-Staffel wird die erste von insgesamt drei weiteren Folgen des Formats "Mario Barth deckt auf!" ausgestrahlt. Sie ist wie üblich mittwochs zwischen 20:15 und 22:15 Uhr zu sehen. Die neue Staffel startet am 6. April. Die 2021 von dem Format gezeigten Episoden holten wenig spektakuläre Quoten – im negativen wie positiven Sinne. In der klassischen Zielgruppe lagen die Marktanteile bei Werten zwischen zwölfeinhalb und knapp 15 Prozent.