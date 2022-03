In Köln schießen die Corona-Inzidenzen aktuell durch die Decke und erreichen derzeit täglich neue Höchststände - der Karneval lässt grüßen. Und auch der in der Domstadt aufgezeichneten Tanzshow "Let's Dance" macht die Corona-Welle derzeit schwer zu schaffen. Nachdem Hardy Krüger Jr. inzwischen Corona-bedingt ganz aus der Sendung ausgeschieden ist, sind nun drei weitere Promis von einer Infektion betroffen.

Nachdem an den Tagen zuvor schon Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Caroline Bosbach positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren, schlug der Test nun auch noch bei Timur Ülker positiv an. In der vergangenen Woche hatte Ülker schon seine Tanzpartnerin wechseln müssen, weil die ihm eigentlich zugeteilte Malika Dzumaev ihrerseits Corona-bedingt ausfiel. Immerhin: Bastian Bielendorfer, der vergangene Woche zwar nicht mit Corona, aber einer Erkältung passen musste, ist genesen und kehrt nun wieder auf die Tanzbühne zurück.

Auch Juror Joachim Llambi musste in dieser Staffel bereits pausieren: Er verpasste wegen einer Corona-Infektion die Kennenlernshow zum Staffel-Auftakt. RTL betont unterdessen, dass die Sendung am Freitag in jedem Fall stattfinden soll - und dürfte vor allem hoffen, dass nicht noch weitere Tanzpaare passen müssen. Zudem muss man auf eine schnelle Genesung hoffen, damit diese nach einwöchiger Pause wieder in den Wettbewerb einsteigen können.

Zu den genauen Auswirkungen auf die folgende Show äußerte sich RTL noch nicht - denkbar wäre beispielsweise eine Rückkehr des zuletzt ausgeschiedenen Paares Cheyenne Ochsenknecht & Evgeny Vinokurov. Dass die nun erkrankte Lilly zu Sayn-Wittgenstein überhaupt noch im Rennen ist, hat sie auch nur der Tatsache zu verdanken, dass sie aufgrund des Corona-bedingten endgültigen Ausscheidens von Hardy Krüger Jr. eine zweite Chance bekam, obwohl sie in der Sendung zuvor Letztplatziert war. Dafür musste sie allerdings den Tanzpartner wechseln, weil ihr ursprünglicher Partner positiv getestet worden war.