Insgesamt vier Folgen des ZDF-Klassikers "Das Traumschiff" sollen in diesem Jahr entstehen. Mit den Dreharbeiten ist das Zweite daher einen wesentlichen Zeitraum des ersten Halbjahrs 2022 beschäftigt. Jüngst machte die ZDF-Wohlfühlreihe vor allem Schlagzeilen in diversen Boulevardmedien, weil bekannt wurde, dass sich Florian Silbereisen mit dem Coronavirus angesteckt hat. Das Ergebnis eines positiven Tests habe er in Lappland erhalten, wo er für "Das Traumschiff" drehte. Doch von einem Abbruch der Dreharbeiten der Reihe, wie jüngst zu lesen war, kann nach Informationen von DWDL.de nicht die Rede sein. Genauso wenig davon, dass eine "Reißleine" gezogen werden musste. Stattdessen ist korrekt, dass Florian Silbereisens Isolation keine wesentlichen Auswirkungen auf den Dreh hatte.

Ebenfalls nicht korrekt ist, dass Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger im "Traumschiff" in "fast jeder Szene" zu sehen ist, wie etwa der Express berichtet. Gerade bei den an Land gedrehten Szenen haben die Gastrollen die überwiegende Screentime, die Schiffscrew ist dabei eher beiläufig zu sehen. Gegenüber DWDL.de bestätigte nun auch das ZDF, dass die Dreharbeiten in Lappland "wie geplant" laufen. Ab Mitte März geht der Dreh an Bord der MS Artania weiter.

Schon Ende 2020 hatte das ZDF bestätigt, dass die für das erste Halbjahr 2022 angesetzten Dreharbeiten zu neuen "Traumschiff"-Episoden auf europäischem Gebiet stattfinden. Diese Entscheidung ist auch eine Reaktion auf die derzeitige Corona-Pandemie. In der für Ostersonntag, 17. April 2022, geplanten Episode reist die Crew rund um Kapitän Parger nochmal nach Mauritius.





Neben der Stammcrew, der neben Silbereisen auch Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und Collien Ulmen-Fernandes angehören, spielen dann auch Gaststars wie Arabella Kiesbauer, Helmut Zierl, Wolfgang Stumph, Janina Hartwig oder Marc Barthel Rollen.