Nach zwei Staffeln will RTL in diesem Jahr noch einmal einen Neustart mit seiner Gesangs-Rateshow "I can see your Voice" wagen - neu ist etwa der deutsche Titel "Zeig uns deine Stimme", aber auch ein überarbeitetes Studio (DWDL.de berichtete). Wann genau die dritte Staffel zu sehen sein wird, steht zwar noch nicht fest, doch jetzt stehen zumindest die Termine für die Aufzeichnungen von gleich sechs neuen Folgen fest.

© RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich

In der ursprünglich aus Südkorea stammenden Show müssen ein Musik-Star und sein sogenannter "Superfan" versuchen, in mehreren Spielrunden herauszufinden, welcher Kandidat ein toller Sänger ist und wer nur blufft. Runde für Runde verabschieden sich der Musik-Star und sein Fan von einem Kandidaten. Wer gehen muss, performt schließlich auf der "Stage of Truth" - erst hier zeigt sich, ob er Musik-Star einen Hochstapler mit schiefer Stimme ausgemacht oder doch einem Gesangstalent den Laufpass gegeben hat. Der Kandidat, der es bis ins Finale schafft, darf im Duett mit dem Musik-Star singen. Entlarven der Star und sein Fan den "Katzenmusiker", gibt's einen Geldpreis - bleibt dagegen eine gute Stimme übrig, dann erhält diese den Gewinn dafür, alle anderen an der Nase herumgeführt zu haben.

Die Quoten der ersten Staffeln fielen durchwachsen aus: Im vorigen Jahr schwankten die Marktanteile zwischen 7,4 und 14,3 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - unterm Strich waren fast elf Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Grund genug für RTL, die Show in diesem Jahr noch einmal aufzuwerten, in der Hoffnung, weitere Fans dafür begeistern zu können.