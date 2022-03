am 11.03.2022 - 11:15 Uhr

Nicht nur "Armes Deutschland" hat im Programm von RTLzwei mittlerweile einen Ableger, der die Situation von Kindern genauer beleuchtet, auch "Dickes Deutschland" wird ein solches Spin-Off erhalten. Die zunächst zwei von Good Times umgesetzten Folgen von "Dickes Deutschland – Deine Kinder" laufen am 31. März und 7. April zur besten Ausstrahlungszeit im linearen Programm. Nach Senderangaben sind in Deutschland 16 Prozent der Kinder inzwischen übergewichtig, über sechs Prozent seien gar adipös.

In der neuen Sendung wird unter anderem ein Zehnjähriger aus Mainz begleitet, der viel Zeit damit zubringt, Xbox zu spielen oder eine Zwölfjährige, die wegen ihres Gewichts "Vorsichtsmaßnahmen" ergreift, um in der Schule möglichst wenigen anderen Kindern zu begegnen. Ein weiterer Zwölfjähriger, den das TV-Team begleitet hat, berichtet von seiner Vorliebe für Kekse und Gulasch – schnell wird klar, dass er zu große Portionen isst. Seine Eltern wollen ihm gerne ein gesünderes Leben vorleben, doch sie sind selbst zu dick.

"Dickes Deutschland" in seiner Original-Version, hergestellt von Bildergarten, lief bis dato mit zwei Staffeln beim Privatsender. Die ersten vier Folgen waren mit teilweise rund achteinhalb Prozent Marktanteil bei den Umworbenen sehr erfolgreich, der Staffelschnitt lag 2019 bei um die sieben Prozent. Die zweite Staffel lief 2020 dann samstags – und knüpfte nicht an die Erfolge an. Der Schnitt fiel auf weniger als vier Prozent. Auch von "Dickes Deutschland" laufen im Frühjahr neue Episoden. Wie eine RTLzwei-Sprecherin DWDL.de bestätigte, sind diese ab dem 14. April donnerstags um 20:15 Uhr vorgesehen.