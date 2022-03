Die Omikron-Welle sorgt aktuell zwar überwiegend nur noch für vergleichsweise milde oder moderatore Verläufe - doch die schiere Anzahl an Corona-Infektionen stellt viele Unternehmen vor größere Herausforderungen denn je. Auch die TV-Branche ist aktuell stark betroffen, was man aktuell besonders an der live produzierten RTL-Show "Let's Dance" ersehen kann, die an diesem Freitag auf gleich drei Stars verzichten muss und daher nun die Regeln anpasst, sodass kurzerhand diesmal gar kein Paar am Ende der Sendung die Show verlassen muss. (Mehr zu den Herausforderungen bei der Produktion lesen Sie hier.)

Doch auch bei ProSieben musste fürs Wochenende nun kurzfristig umgeplant werden: Eigentlich hätte am Samstag Rúrik Gíslason bei "Schlag den Star" gegen Fabian Hambüchen antreten sollen, muss nach einem positiven Corona-Test nun aber passen. Einen Ersatz hatte man bei ProSieben aber offenbar wohlweislich schon in der Hinterhand: Ersatzweise wird nun Julius Brink mit Fabian Hambüchen um den Gewinn von 100.000 Euro kämpfen. ProSieben vermarktet die neue Paarung nun als "Duell der Olympiasieger".

Gíslason selbst war kürzlich übrigens seinerseits bei "Let's Dance" schon einmal kurzfristig eingesprungen: Er nahm in der Kennenlernshow am Jurypult Platz, weil damals Joachim Llambi corona-bedingt kurzfristig passen musste. Zumindest bei der Stammbesetzung bleibt bei "Schlag den Star" aber alles beim Alten: Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.