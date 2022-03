Zehn Jahre lang moderierte Jochen Busse die RTL-Comedyshow "7 Tage, 7 Köpfe", nun feiert der inzwischen 81-Jährige sein Comeback: Wie der Schauspieler und Kabarettist gegenüber "Bild" bestätigt, wird er am kommenden Samstag als Gast in der Neuauflage mit dabei sein.

"Ich werde in der Sendung am 19. März als Gast dabei sein. Auch um zu zeigen, dass mir das Format gefällt und dass Guido Cantz der richtige Mann ist", sagte Busse, auch wenn es die Sendung aus seiner Sicht inzwischen gar nicht mehr braucht. "In der heutigen Zeit mit Social Media und Online-Medien bedarf es eigentlich keines Wochenrückblicks mehr. Dieses Stammtischgefühl, was wir früher vermittelt haben, gibt es heute gar nicht mehr. Aber ich finde, der Cantz macht das gut. Er kann das, hat Comedy von der Pike auf gelernt, schließlich kommt er ja aus dem Karneval."

Jochen Busse ist schon der dritte "Kopf", der als Gast in der Neuauflage von "7 Tage, 7 Köpfe" mit dabei ist. Zuletzt hatten schon Bernd Stelter und Kalle Pohl auf einem der sieben Stühle Platz genommen.

Unterstützung kann Moderator Guido Cantz indes gut gebrauchen, denn nach einem erfolgreichen Start im Windschatten des Dschungelcamps bröckelten die Quoten der Comedyshow zuletzt massiv - womöglich auch, weil der Sendeplatz nach "Deutschland sucht den Superstar" nicht ideal ist. Zuletzt hatten kaum mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei schwachen 7,7 Prozent (DWDL.de berichtete). Die Premieren-Ausgabe hatte Anfang Februar noch mehr als 17 Prozent erzielt.