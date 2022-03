Henning Tewes ist nun endgültig der starke Mann im TV-Geschäft von RTL Deutschland und übernimmt als Head of TV & Entertainment nun zusätzlich auch die Verantwortung für Vox. Als einziger Sender steht damit künftig der Nachrichtensender ntv nicht unter seiner Führung, für ihn ist Stephan Schmitter als Geschäftsführer von RTL News verantwortlich.

Sascha Schwingel, der 2019 die Leitung von Vox übernahm, wird stattdessen nun Deputy Head of TV & Entertainment und damit Stellvertreter von Henning Tewes. Gemeinsam führen sie also die Einheit, die nicht nur für die Sender, sondern auch für sämtliche Unterhaltungs-Inhalte, die Produktionseinheit RTL Studios und den Programmeinkauf zuständig ist. Tewes verantwortet als Co-Geschäftsleiter von RTL+ überdies auch noch die Programminhalte des Streaming-Dienstes.



Henning Tewes: "Sascha und ich arbeiten bereits seit 2019 sehr eng und vertrauensvoll zusammen. In dieser Zeit hat er den Sender Vox erstmals in der Geschichte gleich mehrfach unter die TOP 3 der Privatsender beim jungen Publikum (14 bis 49 Jahre) geführt. Sascha ist ein leidenschaftlicher und erfahrener Programmmacher mit tiefer Marktkenntnis und feinstem Gespür für Talente und starke Geschichten. Darüber hinaus verfügt er über eine außerordentliche Fiction-Expertise. Ich freue mich sehr, dass wir seine Kreativität und reichhaltigen Erfahrungen nun für den gesamten Bereich TV & Entertainment nutzen können, um die führende Position unserer TV-Sender und von RTL+ weiter auszubauen."

Sascha Schwingel: "Durch die Zusammenarbeit unter dem Dach von RTL Deutschland können wir unsere hochkarätigen Inhalte über alle Mediengattungen hinweg inszenieren und noch mehr Menschen erreichen. Dadurch ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Diese im Rahmen meiner neuen Position gemeinsam mit Henning und den Teams in Zukunft noch besser auszuschöpfen, ist eine spannende Herausforderung. Wir wollen auf unseren TV-Sendern und im Streaming bestes Entertainment anbieten und die erste Adresse für die größten Talente Deutschlands vor und hinter der Kamera sein. Für dieses Ziel arbeiten wir jetzt noch enger zusammen – darauf freue ich mich sehr. Mein herzlicher Dank gilt dem gesamten Vox-Team. Ich bin sehr stolz auf das, was wir in den letzten drei Jahren gemeinsam erreicht haben. Und ich freue mich sehr, dass ich dem Sender auch in meiner neuen Funktion eng verbunden bleibe."