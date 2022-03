am 15.03.2022 - 11:22 Uhr

Zwei Jahre nach der Corona-bedingten Absage wagt RTL im Frühjahr bekanntlich einen zweiten Anlauf mit seinem Live-Event "Die Passion". Nun steht fest, wann die Ausstrahlung erfolgen wird: Kurz vor Ostern, genauer gesagt am Mittwoch, den 13. April wird "Die Passion" ab 20:15 Uhr über die Bühne gehen. Als Schauplatz der Veranstaltung dient der Burgplatz in Essen.

"Die Passion" sei eine "moderne und ungewöhnliche Darstellung der letzten Tage im Leben von Jesus Christus", verspricht RTL. Mit Hilfe bekannter Popsongs soll die Geschichte in die heutige Zeit transportiert werden. Zudem setzt der Sender auf ein hochkarätiges Ensemble: So führt Thomas Gottschalk als Erzähler durch die Passionsgeschichte, während Alexander Klaws die Rolle des Jesus übernimmt. An seiner Seite übernimmt Schauspieler und Sänger Mark Keller die Rolle des Judas. Jesus' Mutter Maria wird von Sängerin und Show-Allround-Talent Ella Endlich gespielt. Als Petrus konnte der Sänger und Musikproduzent Laith Al-Deen gewonnen werden. Neu im Ensemble ist Schauspieler Henning Baum. Der gebürtige Essener übernimmt die Rolle des Pontius Pilatus.

Die weiteren Jünger werden gespielt von Schauspieler und Autor Samuel Koch und seiner Frau, Schauspielerin und Sängerin Sarah Elena Koch, Sänger Gil Ofarim, Moderator und Sänger Stefan Mross und seiner Frau Sängerin Anna-Carina Woitschak, Schauspielerin Sila Sahin, Sänger Thomas Enns, Sänger und "Dschungelkönig" Prince Damien sowie Moderatorin Mareile Höppner und "Prince Charming" Nicolas Puschmann. Gast- und Cameoauftritte haben außerdem Reiner Calmund, Nelson Müller, Katy Karrenbauer, Wolfgang Bahro, Ingolf Lück, Rebecca Siemoneit-Barum und Tanja Szewczenko.

© MG RTL D / Marina Rosa Weigl Kai Sturm

"Die Passion" ist eine Produktion der Constantin Entertainment und Mediawater Niederlande, Produzenten sind Matthias Alberti und Jacco Doornbos. Die Regie führen Volker Weicker und David Grifhorst. Unterstützt wird das Projekt, das seinen Ursprung in den Niederlanden hat und dort seit zwölf Jahren große Erfolge feiert, zudem von PassionStory Media.