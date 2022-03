Im Oktober vergangenen Jahres kam es zu einem etwas obskuren Schlager-Duell: Am 30. Oktober lief die "Ross Antony Show" im MDR Fernsehen in direkter Konkurrenz zu "SWR Schlager - Die Show" im SWR Fernsehen. Beide Produktionen waren aus Quotensicht ein Erfolg und erreichten jeweils rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer - doch wieso man sich gegenseitig mit Schlager-Shows Konkurrenz machen musste ließ sich angesichts der doch so häufig vorgebrachten Spar-Bemühungen der ARD kaum erklären.

Aus dieser unglücklichen Situation haben SWR und MDR aber gelernt und eine Kooperation geschlossen: Die beiden Sender werden ihre Shows nun immer gegenseitig übernehmen. "Die Ross Antony Show" des MDR am kommenden Wochenende macht den Anfang und ist am Samstag nun also auch beim SWR zu sehen, am 23. April feiert dann die "Beatrice Egli Show" ihre Premiere ebenfalls auf beiden Sendern gleichzeitig. Das Format folgt auf "SWR Schlager - Die Show" und soll besser auf die Gastgeberin zugeschnitten sein.

Neben dieser gegenseitigen Übernahme der Sendung sollen sich die Redaktionen der Shows auch in der Planung und Konzeption miteinander abstimmen, "um den Interessen der Zuschauerinnen und Zuschauer besser gerecht zu werden", wie es in der Mitteilung heißt. Vor allem dürfte man sich also wohl bei der Gästeauswahl abstimmen. Ross Antony wird übrigens bei seiner neuen Kooperationspartnerin zum Auftakt direkt selbst zu Gast sein. Außerdem haben sich unter anderem Kerstin Ott, Ireen Sheer, Anna-Carina Woitschack, Seven, Eric Philippi und Tim Peters bei Beatrice Egli als Gäste angekündigt, bei Ross Antony sind Semino Rossi, Francine Jordi, Bernhard Brink, Marie Reim, CITY und Sonia Liebing, Tanja Lasch, More Than Words, Karsten Walter, „Fantasy“, Matze Knop und Newcomer Florian Bunke zu Gast.