am 15.03.2022 - 14:37 Uhr

Günther Jauch und Hans Sigl werden sich im April nur noch einmal duellieren - sondern an gleich zwei Abenden aufeinandertreffen. Neben der bereits für den 4. April angekündigten Premieren-Folge von "Jauch gegen Sigl" wird es eine Woche später die "Revanche" zu sehen geben. Die Moderation übernimmt, wie beim Vorgänger-Format "5 gegen Jauch", erneut Oliver Pocher.

Fest steht nun auch, wen Team-Kapitän Hans Sigl um sich versammelt, um Günther Jauch zu schlagen. In der Auftaktfolge bringt der Schauspieler zur Unterstützung seine Ehefrau Susanne, Comedian Paul Panzer, Journalist und Moderator Daniel Brökerhoff sowie Moderatorin Andrea Kiewel mit. Eine Woche später sind Komiker und Moderator Wigald Boning, Schauspielerin Sophia Thomalla, Komiker und Kabarettist Torsten Sträter sowie Sängerin Patricia Kelly mit dabei. Wurde die Revanche genutzt und es steht 1:1, soll es übrigens in eine letzte, alles entscheidende Runde gehen.

Sowohl Günther Jauch als auch seine Gegner spielen für das Studiopublikum, für jeweils eine Tribünenhälfte - gewissermaßen wie bei "Wer weiß denn sowas?". Gespielt wird über mehrere Runden um 50.000 Euro. Die Produktion der neuen Sendung verantwortet i&u. Und auch eine Fortsetzung von "Jauch gegen..." mit neuen Gegnerinnen und Gegnern ist bereits geplant, wie ein RTL-Sprecher gegenüber DWDL.de bestätigt.

Hans Sigl, der erst kürzlich wieder im ZDF als "Bergdoktor" große Erfolge feiert, wird unterdessen im Laufe des Jahren auch an anderer Stelle im RTL-Programm auftauchen. Für den Kölner Sender wird der Schauspieler die Adaption des belgischen TV-Hits "De slimste Men ter Wereld" übernehmen, was übersetzt so viel heißt wie "Der klügste Mensch der Welt" (DWDL.de berichtete). Die Aufzeichnungen sind für Frühjahr geplant, mit der Ausstrahlung ist im Sommer zu rechnen.