am 17.03.2022 - 08:00 Uhr

Panagiota Vafea wechselt zu Endemol Shine Germany und wird ab Sommer Mitglied des Management-Teams und in ihrer Rolle als Executive Director an Geschäftsführer Fabian Tobias berichten. Vafea war zuletzt Executive Producerin bei ITV und verantwortete dort Shows wie "Dancing On Ice", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Grill den Henssler".

Für Panagiota Vafea ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, startete ihre Karriere doch einst bei Endemol, wo sie unter anderem für Produktionen wie "Big Brother" und "Nur die Liebe zählt" arbeitete und später als Executive Producerin Formate wie „Traumhochzeit“ verantwortete. Als Executive Director werden unter ihrer Leitung zukünftig etwa "Wer wird Millionär?", das österreichische Pendant "Die Millionenshow" sowie "Lgo Masters" oder "Beauty and The Nerd" realisiert.

"Mit Panagiota Vafea bereichert eine preisgekrönte Produzentin und leidenschaftliche Fernsehmacherin mit langjähriger Expertise unser Management Board", so Fabian Tobias, Geschäftsführer Endemol Shine Germany. "Mit unserem verstärkten Executive Director Board sind wir nun bestens für bestehende und kommende Projekte aufgestellt und bereit, den Bewegtbild-Markt weiterhin an vorderster Front mitzugestalten."

Christiane Ruff, Geschäftsführerin ITV Studios Germany: "Ich bedanke mich bei Jota für acht Jahre hervorragende Arbeit als EP bei den ITV Studios Germany und ihr Herzblut für alle Formate, die sie in dieser Zeit verantwortet hat. Für ihre neue Aufgabe wünsche ich ihr nur das Allerbeste."

Panagiota Vafea selbst sagt: "2000 startete ich mit meiner Glückskastanie in der Hand und ordentlich Herzklopfen in der Brust bei Endemol. Jetzt komme ich zwar ohne Kastanie zurück, aber nach wie vor mit sehr viel Herzblut, Vorfreude und einem Dauer-Abo Leidenschaft und Liebe für meinen Job. Ich freue mich enorm über Fabians Vertrauen und die anstehende Herausforderung, auf viele altbewährte und auch neue Kontakte, eine tolle Unit mit uniquem Fernsehprogramm und spannenden Projekten, zudem natürlich auf Teamwork in allen Ebenen."