Nachdem die Quoten von "Grill den Henssler" zuletzt rückläufig waren, wollen Vox und die Produktionsfirma ITV Studios Germany offenbar mit diversen Specials eine Trendumkehr herbeiführen. Die neue Staffel, die der Sender ab dem 10. April jeweils sonntags um 20:15 Uhr zeigt, umfasst sechs neue Folgen, darunter ein Dschungel-, Oster- und Muttertags-Special sowie ein Coach- und ein Mario-Barth-Special.

Den Start macht das Dschungel-Special, in dem der amtierende Dschungel-König Filip Pavlovic sowie Anouschka Renzi und Harald Glööckler am Herd gegen Steffen Henssler zeigen, dass sie nicht nur Reis mit Bohnen kochen können. An Ostern wird zudem erstmals Gänge-übergreifend gekocht - so gilt es für Steffen Henssler sowie Ilka Bessin, Mickie Krause und Thore Schölermann schon während der Vorspeise mit den Vorbereitungen für Hauptspeise und Dessert zu starten.

Darüber hinaus wird Henssler erstmals gegen Koch-Coaches der vergangenen Staffeln antreten. Dabei gibt die Jury, die erneut aus Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach besteht, die Gerichte vor. Beweisen muss sich der TV-Koch gegen Haya Molcho, Ali Güngörmüs sowie Christian Lohse. Neu ist zudem. dass sich Steffen Henssler und Mario Barth einen ganzen Abend lang einen kulinarischen Wettkampf lieferm werden. Am Muttertag werden außerdem Promis, darunter "Prince Charming" Kim Tränka, - gemeinsam mit ihren Müttern den Kochlöffel schwingen. Kein Motto gibt's schließlich für das Staffel-Finale, in dem Bruce Darnell, Pierre M. Krause und Lukas Podolski den Henssler "grillen" wollen.

Zuletzt war "Grill den Henssler" im vergangenen Herbst zu sehen, schnitt mit durchschnittlich weniger als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen allerdings so schwach ab wie noch nie. Die Sommer-Staffel hatte noch mehr als acht Prozent erzielt.