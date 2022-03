am 18.03.2022 - 09:48 Uhr

Fast vier Jahre ist es her, dass die eigenproduzierten Nachrichten von RTLzwei einer Optimierung von Kosten und Audience Flow zum Opfer fielen. Seither lässt der Privatsender die "RTLzwei News" von RTL News in Köln produzieren - und wurde vom prominenten Sendeplatz um 20:00 Uhr um drei Stunden nach vorne gelegt, was zur Folge hat, dass die Sendung derzeit inmitten der Dokusoap "Hartz Rot Gold" beginnt.

Ab April bekommen die "RTLzwei News" sogar einen noch früheren Sendeplatz: Los geht es dann schon gegen 16 Uhr, was nach DWDL.de-Informationen vor dem Hintergrund der kürzlich eingeführten 17-Uhr-Ausgabe von "RTL aktuell" beim großen Bruder RTL zu sehen ist. Länge und redaktionelles Konzept sollen, wie man hört, unverändert bleiben.

Erstmals werden die "RTLzwei News" am 4. April montags bis freitags um 16:00 Uhr zu sehen sein. Immerhin: Im Zuge der Programmänderung wird RTL News künftig für RTLzwei einen Newsflash produzieren, der mit einer Länge von jeweils 30 Sekunden um 15, 17, 18 und 19 Uhr ausgestrahlt wird - unterm Strich gibt's dadurch also minimal mehr Fläche für Nachrichten als zuletzt.

Klar ist aber auch: Seit RTLzwei seine "News" vorverlegt hat, sind die Reichweiten kräftig zurückgegangen. Weniger als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalten täglich ein, in der Zielgruppe liegt der Marktanteil im laufenden Jahr bei etwa vier Prozent. In Spitzenzeiten hatten um 20 Uhr allabendlich noch mehr als 900.000 Menschen eingeschaltet und sich bei RTLzwei informiert.