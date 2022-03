Erstmals seit 2017 dreht der RBB neue Sandmann-Folgen. Fünf davon entstehen derzeit am Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg in einem gläsernen Studio mit aufwendiger Stop-Motion-Technik. Parallel dazu werden nebenan Wohngebäude, Bäume und Spielplätze, aber auch Figuren und ein neuer Fuhrpark in Handarbeit gebaut. Zu Letzterem gehört etwa ein Recyclingfahrzeug - auch das Sandmännchen legt also heutzutage Wert auf Nachhaltigkeit.

In den neuen Folgen kommt der Sandmann zudem mit einem Bücherbus und einer Drohne geflogen, fährt mit einem Solarmobil zum Campen und schwingt sich in einem Hochseilgarten durch die Baumkronen. Dort trifft er dann auch auf Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi. Es ist nach Angaben des RBB das erste Mal, der Sandmann und Pittiplatsch gemeinsam vor der Kamera stehen werden.

Voraussichtlich noch bis zum April sollen die Dreharbeiten andauern, ehe die fünf neuen Sandmann-Folgen im Juni rund um den 60. Geburtstag von Pittiplatsch die Gute-Nacht-Geschichten umrahmen. Die Ausstrahlung erfolgt wie gewohnt im Kika, im RBB Fernsehen sowie im MDR Fernsehen - dort schalten auch jetzt noch allabendlich über eine Million Menschen ein. Zusätzlich sollen die neuen Geschichten auch als Einzelfilme auf verschiedenen digitalen Plattformen zu sehen sein.

Hinter der Produktion steht Anderthalb Medienproduktion, Regie führt Stefan Schomerus. Auch RBB Media ist als Koproduzent der Sandmann-Folgen mit an Bord.