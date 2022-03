Aus seiner Ende 2020 genommenen Elternzeit kehrte der frühere Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger im vergangenen Jahr nicht mehr an seine alte Wirkungsstätte zurück, weil Daniel Rosemann auch die Sat.1-Führung übernahm. Pflüger wurde bei Seven.One Entertainment kurzzeitig Executive Vice President Content Production, dann aber der bislang gar nicht bekannte endgültige Abschied aus Unterföhring.

Jetzt ist auch klar warum: Kaspar Pflüger wechselt zu Amazon und wird ab 25. April diesen Jahres die neue Funktion des Country Directors Prime Video DACH übernehmen, also die Verantwortung für das Angebot des Streamingdienstes in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernehmen. In dieser Position berichtet Pflüger bei Amazon an Barry Furlong, Vice President Prime Video EU.

Vor seiner Zeit bei Seven.One Entertainment war Pflüger in verschiedenen Führungsfunktionen bei der RTL Group tätig, unter anderem als Programmdirektor von RTL Kroatien, im Programmbereich bei Channel Five in London und als Executive Assistant des CEO der RTL Group.

Pflüger übernimmt Prime Video in Deutschland von Christoph Schneider, der das Angebot des Streamingdienstes in Deutschland aufgebaut hat. Laut Marktstudie des britischen Forschungsinstituts Ampere Analysis machte Schneider Prime Video zum meistgenutzten Streamingdienst, auch wenn trotz zahlreicher Eigenproduktionen, egal ob fiktional oder non-fiktional, erst 2021 mit dem von Constantin Entertainment produzierten "LOL - Last one laughing" der erste ganz große Hit gelang.

Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de bleibt Schneider Teil des Management-Teams von Prime Video-Deutschland und als solches weiterhin für das Lizenzgeschäft für Deutschland, Österreich, Schweiz und die Benelux-Länder verantwortlich. Sein neuer Fokus liegt aber im Ausbau von Prime Video in europäischen Ländern, in denen man bislang noch nicht mit lokalen Angeboten präsent ist.