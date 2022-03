Nach "7 Tage, 7 Köpfe" holt RTL noch eine weitere Comedyshow zurück ins Fernsehen: Wie der Sender am Donnerstag bestätigte, sollen im Sommer acht neue Folgen von "Frei Schnauze" ausgestrahlt werden. Die Produktion übernimmt Constantin Entertainment. Zwischen 2005 und 2008 hatte der Privatsender mehrere Staffeln des Formats gesendet - gewissermaßen als erste Antwort auf den Impro-Hit "Schillerstraße" von Sat.1.

Moderiert wurde "Frei Schnauze" einst zunächst von Mike Krüger, ehe schließlich Dirk Bach die Rolle des Spielleiters übernahm. In den neuen Folgen soll nun Max Giermann als Moderator zu sehen sein. Schon im Februar hatte die "Bild am Sonntag" über eine entsprechende Neuauflage spekuliert, die der Sender damals jedoch noch nicht bestätigen wollte (DWDL.de berichtete). Als Vorbild für "Frei Schnauze" gilt das internationale Format "Whose Line is it anyway?".

"Frei Schnauze" reiht sich ein in eine ganze Riege mehrerer Show-Comebacks. So versucht sich RTL seit einigen Wochen an einer Neuauflage von "7 Tage, 7 Köpfe" - bislang allerdings noch mit überschaubarem Erfolg, sodass das Format schon ab dieser Woche einen neuen, ziemlich späten Sendeplatz erhalten wird (DWDL.de berichtete).

Offiziell bestätigt ist unterdessen auch eine Neuauflage von "Der Preis ist heiß" mit Harry Wijnvoord sowie der "100.000 Mark Show" mit Ulla Kock am Brink. Zusammen mit Stefan Raab soll auch das "Turmspringen" zurückkehren. Wann genau diese Format den Weg auf den Bildschirm finden werden, ist bislang nicht bekannt.