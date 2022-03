Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine befinden sich Millionen Menschen auf der Flucht. Viele von ihnen kommen in diesen Tagen nach Deutschland, was RTL Deutschland jetzt dazu veranlasst, ein tägliches News-Format auf Ukrainisch zu starten. Schon von diesem Freitag an geht das "Ukraine Update" an den Start, wie das Unternehmen gegenüber DWDL.de bestätigte.

Montags bis freitags erscheinen auf den Online-Portalen RTL.news und ntv.de sowie auf YouTube jeweils zehnminütige Ausgaben, in denen die ukrainische TV-Journalistin Karolina Ashion über Themen rund um den Ukraine-Konflikt sowie den Alltag der Geflüchteten in Deutschland informiert. Die 46-Jährige arbeitet seit mehr als 20 Jahre im ukrainischen Fernsehgeschäft und war zu Beginn des Krieges selbst nach Deutschland geflüchtet.

"Ich empfinde dieses Projekt als ein Privileg", so Karolina Ashion über das "Ukraine Update". "Ich will einen Beitrag leisten, dass Menschen, die hier in Deutschland Schutz suchen, erfahren, was in unserer Heimat geschieht."