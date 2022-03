am 18.03.2022 - 08:18 Uhr

Vor einigen Jahren noch zählte "Vermisst" zu den erfolgreichsten Formaten im Programm von RTL. In Spitzenzeiten schalteten mehr als sechs Millionen Menschen ein - doch davon war die Produktion von Endemol Shine Germany zuletzt weit entfernt. Ganz unschuldig daran ist RTL nicht: Mit dem neuen Sendeplatz am Sonntag um 16:30 Uhr wollte der Sender eigentlich seinen zumeist mageren Wochenend-Quoten Rückenwind verleihen. Tatsächlich aber schalteten am vorigen Wochenende erstmals weniger als eine Million Menschen ein.

Nach drei Folgen, die im Schnitt nur rund fünfeinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichneten, nimmt RTL das Format jetzt vorerst aus dem Programm. "Wir haben den Sendeplatz von 'Vermisst' überdacht und werden die weiteren Folgen auf einem für dieses Format geeigneteren Platz senden", erklärte RTL. Schon in dieser Woche rücken die Wiederholungen von "Die Unvermittelbaren - mit Martin Rütter" auf den Sendeplatz um 15:00 Uhr, ehe ab 17:30 Uhr mit "Die Welpen" kommen ein weiteres Rütter-Format folgt.

Weitere Sondersendungen angekündigt

Und auch sonst schraubt RTL am Programm und trennt sich von den eigentlich geplanten Liebesfilmen ebenso wie von den Wiederholungen von "Deutschland sucht den Superstar" und "Die Retourenprofis". Ab 11:45 Uhr übernehmen dagegen "Die Versicherungsdetektive", nachdem ab 6:00 Uhr abermals eine gemeinsame Sondersendung von RTL und ntv zum Krieg in der Ukraine ins Programm genommen wird. Auch am Samstag läuft zwischen 6:00 Uhr und 12:00 Uhr wieder das "RTL/ntv Spezial".

Darüber hinaus soll das "RTL/ntv Spezial" auch in der kommenden Woche am Morgen ausgestrahlt werden - dann allerdings etwas kürzer als zuletzt, nämlich zwischen 6:00 Uhr und 10:00 Uhr, ehe "Die Retourenprofis" und "Chefkoch TV" übernehmen. Das bisherige Frühmagazin "Guten Morgen Deutschland" wird nach DWDL.de-Informationen wohl nicht mehr zurückkehren - hier arbeitet RTL aktuell ohnehin an einem Neustart mit den Magazinen "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8".

Für den kommenden Montag um 20:15 Uhr wurde indes ein weiteres "RTL aktuell Spezial" angekündigt, wodurch "Wer wird Millionär?" eine Viertelstunde später beginnen wird. Neu im Programm ist um 22:50 Uhr auch das "Extra Spezial: Die Klitschkos - Brüder, Kämpfer, Helden".