am 18.03.2022 - 11:03 Uhr

© WDR/Adobe

"Wir nutzen die Expertise unserer polnischen Redaktion, um neue Perspektiven auf den Ukraine-Krieg und seinen Folgen hörbar und digital sichtbar zu machen, Perspektiven, die über die deutsche hinausgehen", sagt -Programmchefin Schiwa Schlei über das Vorhaben. Zu hören ist die Morgensendung täglich zwischen 7:00 Uhr und 9:00 Uhr.

Bereits mit dem Kriegsausbruch hatte Cosmo, das von WDR, RBB und Radio Bremen betrieben wird, seine Podcast-Welt um ein ukrainisches Angebot erweitert. In der "ukrainischen Deutschlandminute" sendet Cosomo täglich einen Mini-Podcast auf Ukrainisch. Insgesamt umfasst das Radio- und Digitalangebot damit inzwischen zehn Sprachen, darunter seit vielen Jahren auch Russisch.

Zusätzliche WDR-Angebote für Kinder

Der WDR hat unterdessen angekündigt, sein Kinderradio KiRaKa um einen Ukrainisch-Kurs zu erweitern, damit jüngeren Hörerinnen und Hörern die Kontaktaufnahme zu geflüchteten Kindern erleichtert wird. Jeweils mittwochs sendet WDR 5 ab 19:05 Uhr daher nun eine Lektion Ukrainisch, die auch online nachgehört werden kann. Ab Sonntag werden darüber hinaus die ersten "Maus"-Sachgeschichten auf Ukrainisch zur Verfügung stehen. Das Web-Angebot soll darüber hinaus aktuelle und kindgerechte Informationen über den Krieg sowie Tipps zum Umgang mit Nachrichten bereitstellen, kündigte der WDR an. In Kürze soll das Angebot demnach auch in ukrainischer Sprache zur Verfügung stehen.