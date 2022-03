Der Dienstag wird zum "Temptation Island"-Tag beim Streamingdienst RTL+. Die inzwischen vierte Staffel des Formats, das ein Treuetest vor Traumkulisse ist, wird ab dem 5. April wöchentlich veröffentlicht und soll insgesamt zwölf Episoden umfassen – genauso viele wie Runde drei. "Temptation Island" kann als Beziehungsexperiment beschrieben werden, dem sich vier Paare stellen, deren Beziehung zuletzt etwas kriselte.

Alle werden in der Sendung in Versuchung geführt. Direkt zu Beginn sehen die vergebenen Frauen die so genannten Verführerinnen, bevor ihre Partner sie in Augenschein nehmen können – und haben da schon einmal die Möglichkeit, der ihrer Meinung nach stärksten Konkurrentin eine ordentliche Ansage zu machen. Hergestellt wurde die vierte Staffel im Jahr 2021 in Griechenland, Produktionsfirma ist Banijay. Lola Weippert moderiert auch die kommenden Folgen. Wer mischt mit? Die jeweils 25 Jahre alten Elli und Credo, Gloria (28) und Nikola (25), das On-Off-Pärchen Michelle (23) und Marc-Robin (26), sowie Jessi (21) und Abdu (22).



Noch unklar ist, ob und wann "Temptation Island" auch den Weg ins lineare RTL-Programm finden wird. Die vorherige Staffel lief sonntags gegen 23 Uhr – dort plant RTL ab Ende April aber nun mit dem neuen "stern TV am Sonntag", das einen regelmäßigen Slot erhalten soll. Mit rund 8,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es für "Temptation Island" 2021 bei RTL nicht allzu gut.

Neben den drei regulären Staffeln gab es von "Temptation Island" in Deutschland auch eine VIP-Variante. In dieser stellten sich mehr oder weniger bekannte Promi-Paare dem ultimativen Treuetest.