Als sich "The Voice Kids" vor zwei Wochen zurückmeldete, lag der Marktanteil zunächst bei kaum mehr als acht Prozent - von einstigen Erfolgen ist die Castingshow damit ein ganzes Stück entfernt. Die gute Nachricht für Sat.1: Seither zeigt der Quoten-Trend nach oben. In dieser Woche rückte sogar ein zweistelliger Marktanteil in greifbare Nähe. Letztlich sorgten 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren in der Zielgruppe für einen sehr ordentlichen Marktanteil von 9,5 Prozent.

"The Voice Kids" lag damit zwar weit hinter "Let's Dance", aber deutlich über dem Senderschnitt. Von der Kuppelshow "Voll verschossen" kann man Letzteres dagegen nicht behaupten: Diese brach im weiteren Verlauf des Abends mit nur 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe regelrecht ein und zählte insgesamt lediglich 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. "The Voice Kids" hatten zuvor noch 1,77 Millionen Menschen gesehen und damit 100.000 mehr als in der Woche zuvor.

Durchwachsen verlief der Abend aber auch für ProSieben, wo der Spielfilm "The Darkest Minds" zunächst von 1,23 Millionen Zuschauenden verfolgt wurde und 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jähirgen verzeichnete. "Scouts vs. Zombies" geriet im Anschluss jedoch mit 5,8 Prozent unter die Räder. Wenig zu holen gab's zudem für RTLzwei, das um 20:15 Uhr mit dem Film "Force of Nature" nicht über 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam, während Kabel Eins mit "Keinohrküken" bei 3,8 Prozent verharrte.

Bei Vox wiederum kann man mit der Performance von "Goodbye Deutschland" recht zufrieden sein. Gemessen an den oft schwachen Quoten, die der Sender in der Vergangenheit freitags verbuchte, dürfte man die 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und den Zielgruppen-Marktanteil von 6,4 Prozent durchaus als Erfolg bewerten. Mit dem Spielfilm "Unstoppable - Außer Kontrolle" ging's anschließend aber auf nur 3,8 Prozent nach unten.