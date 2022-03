Wenn alles normal läuft, dann wird Ende März 2023 schon die achte Staffel von "The Masked Singer" im Programm von ProSieben gelaufen sein. Dann soll die Show erstmals auf große Deutschland-Tour gehen, wie der Fernsehsender nun am Samstag im Rahmen des Staffelauftakts der sechsten Runde ankündigte. Der Plan: Der TV-Ratespaß will große Arenen in ganz Deutschland füllen und 13 Städte in rund zweieinhalb Wochen bereisen. Für die "TMS"-Tour arbeiten Seven.One Starwatch, Endemol Shine Germany und das Veranstaltungsunternehmen FKP Scorpio zusammen.

Promis werden mit dabei sein und in jeder Show wird es auch eine Demaskierung geben, heißt es auf der ProSieben-Homepage – weitere Details zum Bühnenkonzept gibt es aber noch nicht. Dafür stehen jetzt schon alle Termine fest. Der Startschuss für die Tour soll nach derzeitigem Planungsstand am 30. März in der Mannheimer SAP Arena erfolgen, das Finale ist für Samstag, 15. April in Nürnberg geplant.

Dazwischen stehen Stationen in Oberhausen, Stuttgart, München, Köln, Leipzig, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Hannover, Frankfurt und Bremen auf dem Programm. Tickets sind schon verfügbar – die Preise variieren. Im günstigsten Fall wechseln die Karten für knapp unter 40 Euro den Besitzenden.

Neu ist die Idee freilich nicht. Auch "Let's Dance" ist inzwischen abseits der TV-Show on Tour, auch 2022 wieder. Im November sind insgesamt 17 Shows geplant, unter anderem zwei in Köln, aber auch in Braunschweig, in Risa, in Stuttgart oder Dortmund soll Halt gemacht werden. Auch hier variieren die Preise recht kräftig, für unter 60 Euro ist man aber nicht dabei.