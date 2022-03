Sie sind schön, sie sind reich und sie wollen vor allem unbedingt dort bleiben, wo sie schon sind: In der Münchner High Society. So entspinnt sich in der kommenden Serie "Herzogpark" die ein oder andere Intrige. Die Produktion von Letterbox Filmproduktion und Amalia Film wird nun ab Dienstag, 3. Mai 2022 bei RTL+ zu sehen sein, wie der Streamingdienst am Montagvormittag mitteilte. Die Gesellschaftskomödie besteht aus sechs Episoden. "Herzogpark" erzählt von einer schillernden Glamourwelt. In den Hauptrollen sind Felicitas Woll, Lisa Maria Potthoff, Antje Traue, Heike Makatsch und Heiner Lauterbach zu sehen.

Die von Woll, Traue und Potthoff gespielten Figuren Annabelle, Elisabeth und Hannah sehen gut aus, haben genug Geld auf dem Konto und wollen also, dass sich daran auch nichts ändert. Sie haben aber ein männliches und mächtiges Problem: Den von Heiner Lauterbach gespielten Bau-Mogul Nikolaus van der Bruck. Er herrscht über das Münchner Who is Who – immer an seiner Seite: Seine Gattin Helene, mit der er nach RTL+-Beschreibung eine "bizarre" Partnerschaft führt.

Als der Herzogtower, sein Prestigeprojekt, im Stadtrat zu kippen droht, erpresst er die Damen. Womit er nicht rechnet: Diese wehren sich - auf tiefgründige "Herzogpark-Art". Womit er auch nicht rechnet: Seine ehemalige Partnerin Maria (Heike Makatsch), die aus der Haft entlassen wurde und nun Rache schwört. Und so schließen vier Frauen ein unheilvolles Bündnis.

Ebenfalls Teil des Ensembles sind Jeanette Hain, Trystan Pütter, Lukas Spisser und als Gast Francis Fulton-Smith. Patricia Riekel, langjährige Bunte-Chefredakteurin, ist Beraterin der Serie. Yoko Higuchi-Zitzmann und Felix von Poser produzierten die Eventserie, die Bücher stammen von Annette Simon nach einer Idee von Yoko Higuchi-Zitzmann und Drehbüchern von Regina Dietl, verfasst zusammen mit Nadine Keil, Enno Reese und John-Hendrik Karsten. Regie führten Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank sowie Anca Lazarescu. Martin Schlecht, Namche Okon und Jan-Marcello Kahl arbeiteten an der Kamera.