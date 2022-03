Die Springer-Nachrichtensender Welt und Bild TV haben auf ihren Websites nun beide einen zusätzlichen Livestream mit russischen Untertiteln gestartet, damit auch russischsprachige Menschen die Berichterstattung über den Krieg in er Ukraine verfolgen können. Auf die Streams wird auf den Seiten jeweils in deutscher und russischer Sprache hingewiesen.

Frank Hoffmann, Geschäftsführer WeltN24, erklärt dazu: "Seit dem Angriff Wladimir Putins auf die Ukraine berichten wir rund um die Uhr ausführlich auf all unseren Kanälen und mit Reportern vor Ort über das Geschehen in der Ukraine. Das Interesse der Zuschauer an einer umfassenden Berichterstattung ist ungebrochen groß. Wir sehen es als Teil unserer journalistischen Pflicht, auch die russischsprachigen Menschen zu informieren, da Putin über die russischen Staatsmedien und darüber hinaus, auch in Deutschland, mit gezielter Falschinformation Meinungsmache gegen die Ukraine betreibt."