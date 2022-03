In dieser Woche haben in München und dem Münchner Umland die Produktionsarbeiten für insgesamt 13 neue Folgen von "Neue Geschichten vom Pumuckl" (jeweils etwa 25 Minuten lang) begonnen. Somit brennt in der originalgetreu wieder aufgebauten Werkstatt von Meister Eder also wieder Licht, doch Meister Eder selbst wird nicht zurückkehren. Stattdessen übernimmt Eders Neffe Florian das Zepter. Die Rolle wurde mit Florian Brückner ("Der Boandlkramer und die ewige Liebe") besetzt. Er übernimmt die alte Werkstatt und dann wiederholt sich Geschichte, denn Kobold Pumuckl wird auch bei ihm am Leim kleben bleiben und somit sichtbar werden. Milan Peschel, Frederic Linkemann, Ilse Neubauer, Katharina Thalbach und Teresa Rizos sind in weiteren Rollen zu sehen.

Produziert wird die Serie von Neue Super. Das Unternehmen will, wie Geschäftsführer Korbinian Dufter sagt, mit ihr an die alte Serie anknüpfen. "Auch wenn mehr als 30 Jahre vergangen sind, werden die Zuschauer quasi nahtlos weiterschauen können, wenn Meister Eders Neffe die Werkstatt übernimmt." RTL-Fictionbereichsleiter Hauke Bartel sieht in dem Kobold sogar einen Helden, wie "wir ihn heute wieder ganz besonders brauchen" und verweist auf typische Pumuckl-Eigenschaften wie "frech, wild und unkonventionell".

Mit Marcus H. Rosenmüller habe man zudem den "perfekten Regisseur" für die neue Serie gefunden. Die Serie soll nicht nur neues Publikum für sich begeistern, sondern auch ältere Zuschauerinnen und Zuschauer an ihre eigene Kindheit erinnern.

© RTL / Luis Zeno Kuhn Im Bild von links: Maia Bäckmann (Producerin), Manuel Schlegel, Korbinian Dufter (Produzent & Head Autor), Florian Brückner (Florian Eder), Hauke Bartel, Marcus H. Rosenmüller (Regie), Stefan Biebl (Kamera)

"Der Pumuckl hat dieses Jahr Geburtstag, denn es ist genau 60 Jahre her, dass er zum ersten Mal im Radio zu hören war. Was könnte es für ein schöneres Geschenk geben, als eine neue Serie, die den Pumuckl mit viel Witz und Seele ins Hier und Heute bringt?", fragte Cornelia Liebig, die Geschäftsführerin der Pumuckl Media GmbH. Gedreht werden die 13 neuen Episoden nun bis Sommer. Danach geht der Aufwand aber weiter, denn im Anschluss an den klassischen Dreh muss der kleine und animierte Kobold zum Leben erweckt werden. Der Start bei RTL+ ist entsprechend erst für Ende 2023 angepeilt.

Korbinian Dufter ist zusammen mit Matthias Pacht ("Die kleine Hexe", "Der Räuber Hotzenplotz") der Head-Autor. Ebenfalls im Team der Schreibenden sind Moritz Binder und Katharina Köster. Producerin ist Maia Bäckmann. An der Kamera arbeitet Stefan Biebl. Beta Film hat die Neuverfilmungsrechte über die Pumuckl Media GmbH (Geschäftsführerin: Cornelia Liebig) erworben und wird die Serie weltweit vertreiben.